23 Nisan, birbirinden renkli etkinliklerle kutlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, Ankara’da ve deprem bölgesinde; çocuklara çevre sevgisi kazandırmak ve bu konuda bilinçlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenecek etkinliklerin ilki, 23 Nisan’da Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 28 Ekim 2021'de açılışının yapıldığı Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleşecek.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇOCUKLAR DA DOYASIYA EĞLENECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda depremzede çocukları da unutmadı. Deprem bölgesinde de düzenlenecek etkinlikler; 25 Nisan’da Hatay’da, 26 Nisan’da Kahramanmaraş’ta, 27 Nisan’da Adıyaman’da ve 28 Nisan’da da Malatya’da depremzede çocukların katılımıyla gerçekleştirilecek.

“ÇOCUKLARIMIZLA BİRLİKTE DOYASIYA KUTLAYACAĞIZ”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ankara ve deprem bölgesindeki 5 ilde düzenlenecek olan 23 Nisan etkinliklerine tüm çocukları davet etti. Bakan Özhaseki, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklarımızla birlikte doyasıya kutlayacağız.” dedi.

ÇOCUKLAR ETKİNLİKLERDE HEM ÖĞRENECEK HEM EĞLENECEK

Çevre Müfettişi Çocukların doyasıya vakit geçirebilmesi için hazırlanan etkinliklerde; şişme oyun parkurları, sıfır atık atölye çalışmaları, yüz boyama, pamuk prenses ve palyaço gösterileri yer alacak. Ayrıca, bando takımı, tahta bacak, Kahoot Sıfır Atık Bilgi Yarışması, sihirbaz çocuk tiyatrosu, ‘ağaçlarımız’ temalı pandomim, interaktif çocuk konseri, Hacivat-Karagöz, ahşap zeka ve beceri oyunları ile çocuklara unutamayacakları bir bayram yaşatılacak.