23-24 Nisan üniversiteler ve okullar tatil mi? 23 Nisan eczaneler ve sağlık kuruluşları açık mı?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, öğrenciler ve kamu kurumu çalışanları, "23- 24 Nisan okullar tatil mi? 23 Nisan üniversiteler tatil mi? 23 Nisan kamu ve özel sektör çalışanları için tatil mi? " sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 24 Nisan'da okullar tatil mi?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, öğrenciler ve kamu kurumlarında çalışan kişiler, "23- 24 Nisan okullar tatil mi? 23 Nisan üniversiteler tatil mi? 23 Nisan kamu ve özel sektör çalışanları için tatil mi? " sorularına yanıt aramaya başladı. Bu yılın başında yayımlanan 2024 yılı resmi tatil takvimi sonrasında, tatil tarihleri belli oldu. Peki, 24 Nisan okullar tatil mi? 23 Nisan üniversiteler tatil mi? 23 Nisan kamu ve özel sektör çalışanları için tatil mi? 23 Nisan eczaneler ve sağlık kuruluşları açık mı?
23 Nisan'da okullar ve üniversiteler tatil mi?
23 Nisan 2024 Salı günü okullar ve üniversiteler resmi tatil.
23 Nisan kamu ve özel sektör çalışanları için tatil mi?
23 Nisan 2024 Salı günü özel sektör ve KAMU çalışanları için resmi tatil. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor.
Takvime göre, 23 Nisan'da 1 gün resmi tatil uygulanacak ve kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak.