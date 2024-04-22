23-24 Nisan üniversiteler ve okullar tatil mi? 23 Nisan eczaneler ve sağlık kuruluşları açık mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, öğrenciler ve kamu kurumlarında çalışan kişiler, "23- 24 Nisan okullar tatil mi? 23 Nisan üniversiteler tatil mi? 23 Nisan kamu ve özel sektör çalışanları için tatil mi? " sorularına yanıt aramaya başladı. Bu yılın başında yayımlanan 2024 yılı resmi tatil takvimi sonrasında, tatil tarihleri belli oldu. Peki, 24 Nisan okullar tatil mi? 23 Nisan üniversiteler tatil mi? 23 Nisan kamu ve özel sektör çalışanları için tatil mi? 23 Nisan eczaneler ve sağlık kuruluşları açık mı?