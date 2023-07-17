22 soruda "Yerinde Dönüşüm Projesi"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hayata geçirilen Yerinde Dönüşüm Projesi'nden kimler yararlanabilir? Başvurular nereden yapılacak? İşte 22 soru ve cevabı..
1.Hangi yapılar projeden yararlanabilir?
Hasar durumu yıkık, ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar.
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2.Projeden kimler yararlanabilir?
Yapısı yıkık, ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen gerçek ve tüzel kişi malikler yararlanabilir.
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3. Başvurular nereden yapılacaktır?
Başvurular internet ortamında e-devlet üzerinden yapılacaktır. İş ve işlemler dönüşüm ofislerinde gerçekleştirilecektir.
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4.Fay hatları üzerinde, dere yataklarında, sıvılaşma olan zeminlerde bulunan ve hasar almış yapıların bu kapsamda yerinde dönüştürülmesi mümkün olacak mı?
Sadece risk taşımadığı için imara kapatılmayan bölgelerdeki hasar almış yapıların bu proje kapsamında dönüşümü mümkündür.
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