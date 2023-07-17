22 soruda "Yerinde Dönüşüm Projesi"

4.Fay hatları üzerinde, dere yataklarında, sıvılaşma olan zeminlerde bulunan ve hasar almış yapıların bu kapsamda yerinde dönüştürülmesi mümkün olacak mı?

Sadece risk taşımadığı için imara kapatılmayan bölgelerdeki hasar almış yapıların bu proje kapsamında dönüşümü mümkündür.