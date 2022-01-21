21 Ocak altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları 21 Ocak Cuma yani haftanın son işlem gününde en çok merak edilip araştırılan yatırım araçları arasında her zaman ki gibi ilk sıralarda yer alıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel son dakika gram ve çeyrek altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI 21 Ocak Cuma yani haftanın son iş gününde yatay yönlü seyrini sürdürüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 21 Ocak Cuma gram ve çeyrek altın fiyatları canlı alış - satış tablosu...
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GRAM ALTIN FİYATLARI 21 OCAK CUMA
Gram altın fiyatları 21 Ocak Cuma günü yatay yönlü seyrini muahfaza ediyor. Buna göre gram altın 793 lira alış ve 798 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 21 OCAK CUMA
Çeyrek altın fiyatları 21 Ocak Cuma günü kaydedilen güncel verilere göre 1.270 lira alış ve 1.298 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
794,11
794,19
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