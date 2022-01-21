21 Ocak altın fiyatlarında son durum

ALTIN FİYATLARI 21 Ocak Cuma yani haftanın son iş gününde yatay yönlü seyrini sürdürüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 21 Ocak Cuma gram ve çeyrek altın fiyatları canlı alış - satış tablosu...