21. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Lider Beşiktaş'ın Göztepe'yi konuk edeceği maçta Ali Şansalan düdük çalacak.
Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Lider Beşiktaş'ın Göztepe'yi konuk edeceği maçta Ali Şansalan düdük çalacak.
TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 21'inci haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
23 Ocak Cumartesi:
16.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu
19.00 Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
24 Ocak Pazar:
13.30 İttifak Holding Konyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Yeni Malatyaspor - Galatasaray: Ali Palabıyık
16.00 Yukatel Denizlispor - Fatih Karagümrük: Erkan Özdamar
19.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Atakaş Hatayspor: Fırat Aydınus
19.00 Beşiktaş - Göztepe: Ali Şansalan
25 Ocak Pazartesi:
16.00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor: Mert Güzenge
19.00 Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır
19.00 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor: Alper Ulusoy
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