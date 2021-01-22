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21. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Lider Beşiktaş'ın Göztepe'yi konuk edeceği maçta Ali Şansalan düdük çalacak.

Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Lider Beşiktaş'ın Göztepe'yi konuk edeceği maçta Ali Şansalan düdük çalacak.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 21'inci haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

23 Ocak Cumartesi:

16.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu

19.00 Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

24 Ocak Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Yeni Malatyaspor - Galatasaray: Ali Palabıyık

16.00 Yukatel Denizlispor - Fatih Karagümrük: Erkan Özdamar

19.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Atakaş Hatayspor: Fırat Aydınus

19.00 Beşiktaş - Göztepe: Ali Şansalan

25 Ocak Pazartesi:

16.00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor: Mert Güzenge

19.00 Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır

19.00 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor: Alper Ulusoy

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