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21 aracın lastiklerini kestiler!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 21 aracın lastiklerini kesen şüpheli gözaltına alındı.

Emek Zekaigümüşdiş Mahallesi'nde araçlarının lastiklerinin kesildiğini fark eden mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, cadde ve sokaklardaki kameraların kayıtlarını inceleyerek şüphelinin G.Ş. (18) olduğunu tespit etti.

G.Ş, lastikleri kestiği bıçakla yakalandı.

21 aracın lastiklerini kestiği belirlenen şüpheli, bazı araçların lastiklerini keserken güvenlik kameralarına yansıdı.

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