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2026 Voleybol Avrupa Şampiyonası, Türkiye'de!

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Voleybol Avrupa Şampiyonası 2026'nın Türkiye'de yapılacağını açıkladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Voleybol Avrupa Şampiyonası 2026'nın Türkiye'de yapılacağını duyurdu.

Üstündağ, "Müjdeyi vereyim, 2026 Avrupa Şampiyonası'nın ev sahipliği bizde. Ortak bir ev sahipliği olacak ancak ağırlık bizim, final aşamaları da bizde olacak. 2027 için de görüşmelerimiz sürüyor." diye konuştu.

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