2026 NATO Zirvesi Türkiye'de yapılacak!

1949 yılında, 12 ülke tarafından imzalanan anlaşma ile kurulan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) 75'inci yıl zirvesi resmi tören ile kutlandı.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne, birçok ülkenin başkanları katılım sağladı..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılım sağladığı NATO Zirvesi'nde resmi karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı çekildi..

Fotoğrafın ardından 32 ülkenin liderleri toplantıya geçti.

Toplantının ardından NATO Sonuç Bildirgesi yayımlandı.

NATO Sonuç Bildirgesi'nde, müttefiklerin Ukrayna'ya gelecek yıl en az 40 milyar dolar fon sağlaması kararlaştırıldı.

NATO Sonuç Bildirgesi'nde, Çin’e, Rusya’nın Ukrayna’yla savaşına verdiği desteği sonlandırma çağrısı yapıldı.

NATO Sonuç Bildirgesi'nde, teröristler ve terör örgütleri tarafından ortaya konan tehdit ve zorluklara kararlılıkla karşı koymaya devam edileceği bildirildi.

2026 NATO Zirvesi Türkiye'de

Buna göre NATO, Haziran 2025'te Hollanda'nın Lahey kentinde yapılacak zirvenin ardından bir sonraki zirvenin Türkiye’de yapılacağını duyurdu.