2024’ün ilk güneş tutulması gerçekleşti! Görenleri hayran bırakan o anlar böyle görüntülendi
2024 yılının ilk güneş tutulması gerçekleşti. Bu yılki iki güneş tutulmasından ilki yalnızca Meksika, Kanada ve ABD’den izlenebildi.
2024 yılının ilk güneş tutulması, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri’nin doğu bölgeleri ve güneydoğu Kanada’dan görülebildi.
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Meksika’nın Mazatlan şehrinde yerel saatle 11.07 başlayan Güneş tutulması, ABD’nin kuzeydoğu yönüne ilerleyerek 17.16’da Kanada’da son buldu.
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ABD'de tam tutulmanın içinde yer alan 13 eyaletteki yüzlerce şehir ve küçük kasabada, milyonlarca kişi özel Güneş tutulması gözlükleri ve teleskoplarla bu tarihi doğa olayına tanıklık etti.
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Tam tutulma, 6 bin 437 kilometre uzunluğunda, yaklaşık 44 milyon nüfusun yaşadığı Meksika, ABD ve Kanada toprakları üzerinde 186 kilometre genişliğinde bir rota izledi.
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