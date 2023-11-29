2024'te Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret 2024 yılında ne kadar olacak? sorusunun cevabı merak ediliyor. Asgari ücret için ilk toplantı 1 Aralık'ta yapılacak. Yeni asgari ücretin belirlenmesinde iki senaryo ön plana çıkıyor.
Yüzde 40 ve 50 aralığında bir zam yapılması bekleniyor. Peki asgari ücret 2024 yılında ne kadar olacak? Tek tek hesaplandı! İşte olası senaryolar ve son dakika haberinin detayları...
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ASGARİ ÜCRET 2024 NE KADAR OLACAK?
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için görüşmeler başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gelecek hafta gerçekleştirecek.
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Yeni yılda asgari ücretin yüzde 40-50 arasında zamla 15 bin 962 ile 17 bin 103 lira arasında olması bekleniyor.
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HAZIRLIK BAŞLADI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan liderliğinde Bakanlıkta gerçekleştirecek.
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