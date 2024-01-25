Yılın ilk MGK toplantısı başladı!

2024 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştiriliyor. Toplantı saat 16.30 başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantının ana gündeminin terörle mücadele olduğu belirtildi.

Ayrıca 13 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirilen güvenlik toplantısında alınan kararlar da konuşulacak.

Aralık ve ocak ayında gerçekleşen, 21 askerimizin şehit olduğu Kuzey Irak'taki sızma girişimlerinin ardından, hem Suriye hem de Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatları ile operasyonlar masaya yatırılacak.

Kurulun askeri kanat üyeleri bölgedeki son durum hakkında bilgi verecek.

Toplantının ardından alınan kararlar, yazılı bir açıklama ile kamuoyuyla paylaşılacak.