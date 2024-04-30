2024 yılında Türkiye’de evlenmenin maliyeti 1 milyonu geçti!

Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte düğün sezonu hareketlenmeye başladı. Evlenecek çiftler hummalı bir telaşın içerisinde ev ve düğün hazırlıklarını tamamlamaya çalışırken artan kira, konut, ev eşyaları ve düğün masrafları da çok konuşuluyor.

Ajans Haber, 2024 yılında Türkiye'de evlenmenin maliyetini sizler için araştırdı. Peki, 2024 yılında Türkiye’de evlenmenin maliyeti ne kadar?