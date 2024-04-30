2024 yılında Türkiye’de evlenmenin maliyeti 1 milyonu geçti!
Havaların ısınmasıyla düğün sezonu başladı. Evlenecek çiftler düğün hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Evlenme teklifi, nişan, kına, düğün derken Türkiye’de evlenmenin maliyeti 1 milyon TL’yi geçti. Ajans Haber, evlenmenin maliyetini sizler için araştırdı. İşte haberin detayları...
Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte düğün sezonu hareketlenmeye başladı. Evlenecek çiftler hummalı bir telaşın içerisinde ev ve düğün hazırlıklarını tamamlamaya çalışırken artan kira, konut, ev eşyaları ve düğün masrafları da çok konuşuluyor.
Ajans Haber, 2024 yılında Türkiye'de evlenmenin maliyetini sizler için araştırdı. Peki, 2024 yılında Türkiye’de evlenmenin maliyeti ne kadar?
Türkiye’de evlenmenin maliyeti ne kadar?
Tek taşından alyansa, nişandan kınaya, beyaz eşyasından düğününe kadar 2024 yılında Türkiye’de evlenmenin maliyeti 1 milyon 200 TL’ye ulaştı.
Evlilik Teklifi Organizasyonları
Evlilik teklifi organizasyonlarının fiyatları paket içeriği ve istenen hizmet listesine göre değişiklik gösteriyor.
Türkiye’de evlilik teklifi organizasyonu sunan firmaların fiyat aralığı ortalama 5.000 TL ile 10.000 TL arasında değişmektedir.