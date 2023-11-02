Enflasyon tahmini güncellendi!

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın dördüncü enflasyon raporuna ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Erkan, Türkiye'nin 2023 ve 2024 yılı enflasyon tahminini açıkladı.

Erkan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, piyasaların yakından takip ettiği enflasyon raporu açıklanıyor.

Erkan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Haziran ayında başlattığımız güçlü parasal sıkılaştırma ile enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.Banka olarak görevimiz enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek.

"2024'te dezenflasyon süreci başlayacak"

İç talepten dengelenmeye ilişkin şimdiden bazı öncü sinyaller alıyoruz. Dezenflasyon sürecinin 2024 yılının ikinci yarısında başlamasını öngörüyoruz. Parasal sıkılaştırmanın geniş çaplı etkileri zamana yayılmaktadır.

95 doları aşan petrol fiyatları yüksek oynaklık göstererek 90 dolar civarında seyretmeye devam ediyor. Petrol fiyatlarında kayda değer belirsizlik işaret ediliyor. Son dönemde gelişmekte olan ülkelerden portföy çıkışı gözlenmektedir. Tüm olumsuz şoklara rağmen ülkemizde finansman koşullarının dengeli seyrettiğini de olumlu bir gelişme olarak vurgulamak istiyorum. Enflasyondaki artışta büyük şokların bir arada gerçekleşmesi etkili olmuştur.

Enflasyonun yükselişinde temel belirleyici olan unsur talebin yapısı ve dengelenmesidir. Bu bağlamda talepteki güçlü seyir devam etmekte, bazı göstergelerde talepteki aşırılığın ortadan kalktığı gözlemlenmektedir. Eylül enflasyonu Ekim'deki yüksek frekanslı veriler ve tüm öncü göstergeler, söz konusu şokların enflasyona yansımasının büyük ölçüde tamamlandığına işaret etmektedir.

"Normalleşme kademeli şekilde başladı"

Arz-talep dengesinde normalleşme kademeli şekilde başlamıştır. Talepteki aşırılık cari dengeye olumsuz yansımıştır. Hizmetlerdeki fiyat katılığı enflasyonu etkilemeyi sürdürecektir. Hizmet enflasyonunun son dönemde artan katılığında kiralar ön plana çıkmaktadır. Özellikle büyük şehirlerde kiralık ev ilanlarındaki fiyat artışlarında yavaşlama sinyalleri alıyoruz, ancak enflasyona yansıması zaman alacaktır. Enflasyon beklentilerindeki bozulma aydan aya yavaşlamıştır. Parasal sıkılaştırma süreci beklentilerin yeniden çıpalanmasını başlatacaktır. Tüketim talebinin dengelenmesi, parasal sıkılaştırma sürecinde TL tasarruf araçlarına olan talebin artırılmasıyla desteklenmektedir.

"Enflasyonda gerileme sürecek"

Enflasyon göstergeleri ana eğilimde gerilemeye işaret etmektedir. Ekim ayı öncü göstergeleri de aylık enflasyondaki gerilemenin devam edeceğine işaret etmektedir. Parasal sıkılaştırma süreci bütünsel bir anlayışla güçlendirilmektedir. Fazla likiditenin sterilizasyonu yoluyla miktarsal sıkılaştırma devam etmektedir. Bugünkü kararlarla ilave 350 milyar TL likiditenin daha sistemden çekilmesiyle toplam sterilizasyon 1 trilyon TL'nin üzerine çıkacaktır. Son 5 ayda makro ihtiyati çerçevede belirgin bir sadeleştirme yapılmıştır.