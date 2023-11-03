2024 yılı ehliyet ve trafik cezaları ücreti belli oldu!

Yeni yılda kırmızı ışıkta geçmenin cezası 1506 liraya, hatalı park cezası 690,89 liraya yükselecek. Hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30'a kadar aşmanın cezası 1506 liraya, yüzde 50'den fazla aşmanın cezası 6 bin 439 liraya çıkacak.

Alkollü araç kullanmanın cezası da 6 bin 439 lira ile 12 bin 977 lira arasında değişecek. Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın cezası 1510 lira olacak.