2024 Yerel Seçimleri sona erdi

Türkiye genelinde saat 08.00'de başlayan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işleminde sona erdi.

Beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçecek vatandaşlar, sabahtan itibaren sandıkların kurulduğu okullara giderek oylarını kullandı.

Öğle saatlerine doğru havanın da ısınmasıyla sandıkların bulunduğu okullarda yoğunluk arttı. Oylamada 4 tercih yapılacak olması ve pusulaların zarfa katlanıp konulması, seçmenlerin kabinlerde uzun kalmasına yol açtı.

Seçmen sayısı fazla olan sınıfların önünde oluşan uzun kuyruklarda bekleyen yaşlı vatandaşlar, ayakta durmakta zorlandı.

Üsküdar Kısıklı Mahallesi'ndeki Şehit Hüseyin Dalgılıç Ortaokulu'nda oy vermek isteyen vatandaşların yoğunluğu nedeniyle sınıflardaki kalabalık arttı, seçmenler oylarını kullanabilmek için sıraya girdi.

Türkiye'de 19 bin 249 kişiyle en fazla seçmenin bulunduğu Avcılar Leyla Bayram İlkokulu'na gelen seçmenler de yoğunluk oluşturdu.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun yer aldığı Kısıklı'da da sakin bir hava hakim.