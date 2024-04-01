2024 yerel seçiminde kazanan ünlü isimler kim? 2024 yerel seçiminde aday olan ünlü isimlerin sonucu ne oldu?
Erdal Beşikçioğlu CHP Etimesgut Belediye Başkanı adayı, Mesut Yar Datça’dan bağımsız, Davut Güloğlu Yeniden Refah Partisi adayı olarak Düzce’den, Hakan Peker de Safranbolu için İYİ Parti’den Belediye Başkanı adayı olmuşlardı. İşte ünlü adayların merak edilen seçim sonuçları...
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde sanattan spora birçok ünlü isim parti çatısı altında ya da bağımsız olarak seçimlere katıldı. Seçimlere katılan ünlü isimlerin sonucunun ne olduysa insanlar tarafından merak ediliyor. Peki, 2024 yerel seçiminde kazanan ünlü isimler kim? Seçimlere katılan ünlü isimlerin sonucu ne oldu? Erdal Beşikçioğlu seçimi kazandı mı?
Erdal Beşikçioğlu seçimi kazandı mı?
2024 yerel seçiminde CHP Ankara Etimesgut Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu oyların %55.7’sini alarak seçimi kazandı.
Davut Güloğlu kaç oy aldı?
Yeniden Refah Partisi'nin Düzce Belediyesi'ne aday gösterdiği şarkıcı Davut Güloğlu, %29,77'lük (30 bin 524 oy) oran ile AK Parti adayı Faruk Özlü'nün (%40,21) ardından ikinci sırada kaldı.
Mesut Yar ne kadar oy aldı?
Ünlü sunucu Mesut Yar, Muğla'nın Datça ilçesinde bağımsız belediye başkan adayı olarak %7.65 oy (1229 oy) alırken, CHP adayı Aytaç Kurt, %45,61 oy oranıyla ilk sırada yer aldı.