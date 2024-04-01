2024 yerel seçiminde kazanan ünlü isimler kim? 2024 yerel seçiminde aday olan ünlü isimlerin sonucu ne oldu?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde sanattan spora birçok ünlü isim parti çatısı altında ya da bağımsız olarak seçimlere katıldı. Seçimlere katılan ünlü isimlerin sonucunun ne olduysa insanlar tarafından merak ediliyor. Peki, 2024 yerel seçiminde kazanan ünlü isimler kim? Seçimlere katılan ünlü isimlerin sonucu ne oldu? Erdal Beşikçioğlu seçimi kazandı mı?