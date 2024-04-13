2024 Portakal Çiçeği Festivali başladı!

2013 yılından beri "Nisan'da Adana" sloganı ile düzenlenen Adana Portakal Çiçeği Festival'i bugün başladı. Son yıllarda yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun talep gören Portaval Çiçeği Festival'inin, program tarihide merak ediliyor. Peki, 2024 Portakal Çiçeği Festivali kaç gün sürecek? Portakal Çiçeği Festivali nedir? Portakal Çiçeği Festival programı nedir? İşte merak edilen 2024 Portakal Çiçeği Festival programı!