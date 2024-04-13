2024 Portakal Çiçeği Festivali başladı!
Adana Portakal Çiçeği Festivali her yıl bahar ayında düzenleniyor. Onlarca yerli ve yabancı turistin ilgiyle beklediği Adana Portakal Çiçeği Festivali bugün başladı. 2024 Portakal Çiçeği Festivali kaç gün sürecek? Portakal Çiçeği Festivali nedir? Portakal Çiçeği Festival programı nedir?
2013 yılından beri "Nisan'da Adana" sloganı ile düzenlenen Adana Portakal Çiçeği Festival'i bugün başladı. Son yıllarda yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun talep gören Portaval Çiçeği Festival'inin, program tarihide merak ediliyor. Peki, 2024 Portakal Çiçeği Festivali kaç gün sürecek? Portakal Çiçeği Festivali nedir? Portakal Çiçeği Festival programı nedir? İşte merak edilen 2024 Portakal Çiçeği Festival programı!
Portakal Çiçeği Festivali nedir?
Portakal Çiçeği Festivali, Türkiye'de halk tarafından hazırlanan ve geleneksel hale getirilen ilk sokak karnavalıdır.
Portakal Çiçeği Karnavalı, 2013 yılından beri Adana’da Nisan ayında sivil inisiyatifle gerçekleştirilen sokak karnavalı. Ayrıca Türkiye'nin ilk karnavalı olma özelliğine sahiptir. Sloganı "Nisan'da Adana'da" olarak belirlenmiştir.
Kimisi kapalı, kimisi açık alanda gerçekleşen konser, sergi ve gösterileri içeren karnavalın en önemli etkinliği, katılımcıların renkli kostümler giydiği kortej yürüyüşüdür.