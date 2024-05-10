Kamuda mülakat sistemi değişiyor: Her adaya kod verilecek!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Bakan Tekin, en çok atama yapmayı planladıkları 5 alanı sıralayarak sınıf öğretmenliği için 3 bin 263, özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 499, rehberlik için bin 597, din kültürü ve ahlak bilgisi için bin 594 ve İngilizce için 968 atamanın yapılacağını açıkladı.