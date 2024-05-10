Kamuda mülakat sistemi değişiyor: Her adaya kod verilecek!
Kamuda mülakat sisteminde değişikliğe gidiliyor. Yeni sistemin ilk örneğini Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmenin atamasında kullanacak. Peki, yeni mülakat sisteminde hangi kriterler uygulanacak? İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Bakan Tekin, en çok atama yapmayı planladıkları 5 alanı sıralayarak sınıf öğretmenliği için 3 bin 263, özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 499, rehberlik için bin 597, din kültürü ve ahlak bilgisi için bin 594 ve İngilizce için 968 atamanın yapılacağını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı, mülakat sistemini daha objektif hale getirmek için yeni bir çalışma yaptı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin atama puanının KPSS puanının yüzde 50'si ve mülakat puanının yüzde 50'si dikkate alınarak belirleneceğini açıklamıştı.
Bakan Tekin, 'Hiçbir arkadaşımızın hakkının yenmediği bir süreci yürüteceğiz' ifadelerini kullanmıştı.
Her adaya bir kod isim verilecek
Mülakatlar daha objektif hale getirilecek. Mülakatı gerçekleştirecek heyet, öğretmen adayının kimliğini bilmeyecek. Yüz yüze 45 dakika yapılacak olan sözlü sınav, kamera ile kayıt altına alınacak.