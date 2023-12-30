2024'te uygulanacak MTV tarifesi belli oldu!
MTV'de 2024 yılında uygulanacak tarife belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre MTV tarifesi 2024 yılında yüzde 58,46 oranında arttı. İşte 2024 yılında uygulanacak MTV oranları!
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2024 yılında ne kadar olacağı merak ediliyordu.
Milyonlarca araç sahibinin beklediği haber geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre MTV tarifesi 2024 yılında yüzde 58,46 oranında arttı.
İşte binek araçlar, minibüs, otobüs, kamyonet ve motosiklette uygulanacak 2024 yılı MTV tarifeleri!
Otomobiller için 2024 yılında uygulanacak MTV tarifesi:
Otobüs, minibüs, kamyonet için uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi tarifesi:
Motosikletlerde uygulanacak 2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi tarifesi:
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