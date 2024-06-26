2024 LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu!
MEB takviminde LGS sonuçları açıklanma tarihi duyuruldu. Millî Eğitim Bakanlığı'nca Liselere Geçiş Sistemi sınavı kapsamında gerçekleştirilen LGS sonuçları meb.gov.tr adresinde olacak. Peki, 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 LGS sınav sonuçları için geri sayım başladı. On binlerce öğrencinin katılım sağladığı LGS sınavının ardından, tüm gözler MEB'den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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LGS sınav sonuçları nasıl sorgulanacak?
Öğrenciler, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr/ adresinden sorgulama yapabilecek.
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LGS tercihleri ne zaman yapılacak?
LGS sonuçlarının açıklanacağı 28 Haziran'da Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak.
Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla liselere yerleştirme süreci başlatılacak.
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