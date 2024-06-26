2024 LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu!

2024 LGS sınav sonuçları için geri sayım başladı. On binlerce öğrencinin katılım sağladığı LGS sınavının ardından, tüm gözler MEB'den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?