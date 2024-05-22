Ev sahipleri ve ev alacaklar dikkat: Son ödeme tarihi ne zaman?

2024 yılı emlak vergisi ilk dönem taksit ödemeleri 31 Mayıs'ta sona erecek. İkinci taksitler ise kasım ayında ödenecek. İsteyen vatandaşlar her iki taksiti de tek seferde ödeyebilirken, taksitlerini zamanında ödemeyenler ise ceza faizleri ile karşı karşıya kalacak.