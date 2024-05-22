Ev sahipleri ve ev alacaklar dikkat: Son ödeme tarihi ne zaman?
2024 yılı emlak vergisi ilk taksit ödemeleri 31 Mayıs'ta bitiyor. İkinci taksitlerin ödemesi ise kasım ayında gerçekleşecek. GİB, emlak vergisi rehberi ile 2024 yılına ait emlak vergisine dair merak edilenleri yanıtladı.
2024 yılı emlak vergisinin ilk taksit ödeme dönemi için son gün 31 Mayıs olarak belirlendi. Bu tarihe kadar ev, arsa, iş yeri, tarla, bağ, bahçe, yazlık sahiplerinin vergilerini ödemeleri gerekiyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı, emlak vergisi rehberi ile merak edilen sorulara yanıt verdi. Geçen yıl gayrimenkul alanların bu yıl vergisini ödemesi gerekiyor. 2024’te satın alınan mülkün ilk emlak vergisi ödemesi ise 2025'te başlayacak.
Aylığı dışında geliri olmayan emekliler, geliri olmayanlar, şehit yakınları, engelli vatandaşlar, gaziler, vefat eden emekli, gazi, engelli birinci derece yakınları brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları için emlak vergisinden muaf tutuluyor.
2024 yılı emlak vergisi ilk dönem taksit ödemeleri 31 Mayıs'ta sona erecek. İkinci taksitler ise kasım ayında ödenecek. İsteyen vatandaşlar her iki taksiti de tek seferde ödeyebilirken, taksitlerini zamanında ödemeyenler ise ceza faizleri ile karşı karşıya kalacak.