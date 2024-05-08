2024 kurbanlık fiyatları belli oldu! Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları ne kadar?
Kurban Bayramı yaklaşırken, insanlar 2024 yılı kurbanlık fiyatlarını merak ediyor. Ankara, İstanbul ve pek çok ilde küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatları ortalama olarak belli oldu. Peki, 2024 kurbanlık fiyatları nedir?
2024 Kurbanlık fiyatları bayram yaklaşırken vatandalar tarafından merak konusu oldu. Kurban kesim bedeli Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın açıklamasıyla duyuruldu. Peki, 2024 kurbanlık fiyatları ne kadar? Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları ne kadar? İl il kurbanlık fiyatları nedir? Ankara ve İstanbul’da büyükbaş ve küçükbaş canlı kilo fiyatları ne kadar? Ankara ve İstanbul’da kurbanlık fiyatları ne kadar? Diyanet kurban kesim bedeli yurtiçi ve yurtdışı ne kadar, kaç TL? 2024 kurban hisse fiyatları ortalama ne kadar? 2024 kurban kesim fiyatları nedir? İşte, 2024 kurbanlık fiyatları
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 yılına ait yurtiçi ve yurtdışı kurbanlık fiyatlarını açıkladı. Hem büyükbaş hem de küçükbaş kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre % 50 civarında arttığı görüldü.
2024 yılı kurbanlık fiyatları, hayvanın besili, kilolu, sağlıklı ve ırkının farklı olmasına bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Kurbanlık hayvanların fiyat listesi yavaş yavaş il bazında belirlenmeye başladı.
Diyanet kurban kesim bedeli yurtiçi ve yurtdışı ne kadar?
Vekaletle kurban kesim bedeli, yurt içinde 11 bin 750 lira olarak, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirlendi.