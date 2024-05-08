2024 kurbanlık fiyatları belli oldu! Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları ne kadar?

2024 Kurbanlık fiyatları bayram yaklaşırken vatandalar tarafından merak konusu oldu. Kurban kesim bedeli Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın açıklamasıyla duyuruldu. Peki, 2024 kurbanlık fiyatları ne kadar? Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları ne kadar? İl il kurbanlık fiyatları nedir? Ankara ve İstanbul’da büyükbaş ve küçükbaş canlı kilo fiyatları ne kadar? Ankara ve İstanbul’da kurbanlık fiyatları ne kadar? Diyanet kurban kesim bedeli yurtiçi ve yurtdışı ne kadar, kaç TL? 2024 kurban hisse fiyatları ortalama ne kadar? 2024 kurban kesim fiyatları nedir? İşte, 2024 kurbanlık fiyatları