Akaryakıtta ÖTV zammı pompaya yansıdı!
TÜİK verilerine göre, akaryakıt ürünlerinin maktu ÖTV'sine uygulanacak otomatik zam oranı yüzde 25,6 oldu. ÖTV'deki artış pompaya yansıdı. İşte benzin ve motorinde yeni fiyatlar!
Üretici fiyat endeksi (ÜFE) verilerinin açıklanmasıyla birlikte akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerine uygulanan ÖTV tutarları, 6 aylık ÜFE oranında zamlandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 6 aylık ÜFE’nin yüzde 25,60 olduğunu açıkladı.
Akaryakıtta ÖTV sonrası yeni fiyatlar
ÖTV'deki artış bugün pompaya yansıdı. Benzinde 2,31, motorinde 2,17, LPG otogazda 1 TL lira litrede artış oldu.
Ankara'da benzin ve motorin fiyatları!
Ankara'da benzin 37.47 liraya, motorin 39.65 lira çıktı.
İstanbul'da benzin ve motorin fiyatları!
İstanbul'da benzin 36.79, motorin 39.36 lira oldu. İzmir'de benzin 37.65, motorin 40.27 lira oldu.
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