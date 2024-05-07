Anneler Günü yaklaştı, hediye arayışı başladı!

Tarihi çok eskilere dayanan Anneler Günü bu yıl mayısın ikinci haftası kutlanacak. Her yıl bir kez kutlanan bu anlamlı günü kaçırmak istemeyenler, Anneler Günü’nün hangi gün olduğunu araştırıyor. Aynı zamanda 2024 Anneler gününü kutlamak isteyen evlatlar, bu özel günde annelerini mutlu etmek için hediye arayışına girdi. Peki, Anneler Günü ne zaman? Anneler günü hangi gün? Anneler Günü’nde ne hediye alınır? Anneler Günü’nde neler yapılır?