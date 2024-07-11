2024-2025 sezonu fikstürü belli oldu!
Trendyol Süper Lig’de yeni sezon öncesinde fikstür belli oldu. 2024-2025 sezonunda 19 takım şampiyonluk için mücadele edecek.
Trendyol Süper Lig 2024-2025 fikstür çekimi Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu'nda gerçekleşti.
Yeni sezon 9 Ağustos'ta başlayacak
Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.
Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki müsabakalarının ardından tamamlanacak.
İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki karşılaşmalarla başlayacağı Trendyol Süper Lig'de sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.
Süper Lig'de derbi tarihleri
5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
6. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
10. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
11. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe
15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
16. hafta: Galatasaray-Trabzonspor
2024-2025 sezonu ilk yarı fikstürü
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