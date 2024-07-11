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2024-2025 sezonu fikstürü belli oldu!

Trendyol Süper Lig’de yeni sezon öncesinde fikstür belli oldu. 2024-2025 sezonunda 19 takım şampiyonluk için mücadele edecek.

Trendyol Süper Lig 2024-2025 fikstür çekimi Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu'nda gerçekleşti. 

Yeni sezon 9 Ağustos'ta başlayacak

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki müsabakalarının ardından tamamlanacak.

İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki karşılaşmalarla başlayacağı Trendyol Süper Lig'de sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.

Süper Lig'de derbi tarihleri

5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

6. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

10. hafta: Galatasaray-Beşiktaş 

11. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe

15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

16. hafta: Galatasaray-Trabzonspor

2024-2025 sezonu ilk yarı fikstürü

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