2023'ün En Çok Kazanan 20 Filmi
2023'te dünya çapında en çok hangi filmler kazandı? 2023 yılını kapatmaya hazırlanırken, gelin yılın en çok kazanan filmlerine birlikte göz atalım! Bu yıl küresel gişede yalnızca iki film 1 milyar dolar sınırını geçmeyi başarabildi.
Taylor Swift: The Eras Tour - 249.918.474 $
Yönetmen: Sam Wrench
Oyuncular: Taylor Swift
1 20
Dehşetin Yüzü 2 - 268.067.073 $
Yönetmen: Michael Chaves
Oyuncular: Taissa Farmiga, Jonas Bloquet, Storm Reid
2 20
The Flash - 270.633.313 $
Yönetmen: Andy Muschietti
Oyuncular: Ezra Miller, Sasha Calle, Michael Shannon
3 20
CREED III - 275.248.615 $
Yönetmen: Michael B. Jordan
Oyuncular: Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Jonathan Majors
4 20