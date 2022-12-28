2023’te 4 gün izin alarak 24 güne kadar tatil yapmak mümkün!
2023 yılı tatil günleri takvimine göre, 4 gün izin alarak 2023'te toplamda 24 gün tatil yapmak mümkün olacak.
Kıştan çıkıp yaza hazırlanırken ilk mola zamanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ramazan Bayramı'nın son gününe denk geliyor.
21 Nisan Cuma-23 Nisan Pazar günleri arasında kutlanacak Ramazan Bayramı döneminde, bayram arifesi olan perşembe günü, yarım gün izin alarak 4 gün izin yapmak mümkün oluyor.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda 3 günlük molalarla izin yapılabilecek.
Yılın en uzun tatil fırsatı ise Kurban Bayramı döneminde olacak. 27 Haziran Salı günü yarım gün arife günü tatiliyle başlayan Kurban Bayramı tatili, 1 Temmuz Cumartesi sona erecek. Bu durumda pazartesi ve yarım gün çalışılan arife günü izin alanlar için toplam 1,5 günlük izinle Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak.
30 Ağustos Zafer Bayramı bir günlük resmi tatiller arasında yer alıyor. 30 Ağustos öncesinde veya sonrasında 2 günlük izin alarak bu dönemde 5 günlük bir tatil yapabilecek.
1,5 günlük izinle 9 gün tatil yapılabilecek Kurban Bayramı dönemini en uzun tatil dönemi arasında yer alıyor.
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