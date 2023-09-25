2023-YKS Ek tercih sonuçları açıklandı!
2023-YKS ek tercih sonuçları açıklandı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
İlk tercihlerinde yerleşemeyen binlerce üniversite adayının büyük bir heyecanla beklediği YKS ek tercih sonuçları açıklandı.
Ek tercih sonuçları açıklandı
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan açıklama
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "Sevgili gençler, 2023-YKS Ek Yerleştirme süreci tamamlandı. Üniversiteye yerleşen adaylarımızı tebrik ediyorum. Üniversiteli kardeşlerimizin tahsillerini en verimli şekilde tamamlayacaklarına inanıyor, her birine ayrı ayrı başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu.
Yorumlar