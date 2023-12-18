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2023 yılının unutulmaz olayları!

2023 yılında, Türkiye ve dünya gündeminde yaşanan unutulmaz olayları sizler için derledik. İşte 2023'ün unutulmazları!

12 Ocak 2023

Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayatını kaybetti.

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18 Ocak 2023

Ukrayna'da yerleşim yerine helikopter düşmesi sonucu Ukrayna İçişleri Bakan Denis Monastırski dahil 14 kişi hayatını kaybetti

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27 Ocak 2023

İran’ın Tahran kentindeki Azerbaycan Büyükelçiliği'ne silahlı bir kişi ateş açtı, bir kişiyi öldürdü ve iki kişiyi yaraladı. Azerbaycan saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendirdi.

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30 Ocak 2023

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva bölgesindeki bir camiye düzenlenen intihar saldırısında en az 101 kişi öldü, 223 kişi yaralandı.

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