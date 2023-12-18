2023 yılının unutulmaz olayları!
2023 yılında, Türkiye ve dünya gündeminde yaşanan unutulmaz olayları sizler için derledik. İşte 2023'ün unutulmazları!
12 Ocak 2023
Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayatını kaybetti.
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18 Ocak 2023
Ukrayna'da yerleşim yerine helikopter düşmesi sonucu Ukrayna İçişleri Bakan Denis Monastırski dahil 14 kişi hayatını kaybetti
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27 Ocak 2023
İran’ın Tahran kentindeki Azerbaycan Büyükelçiliği'ne silahlı bir kişi ateş açtı, bir kişiyi öldürdü ve iki kişiyi yaraladı. Azerbaycan saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendirdi.
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30 Ocak 2023
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva bölgesindeki bir camiye düzenlenen intihar saldırısında en az 101 kişi öldü, 223 kişi yaralandı.
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