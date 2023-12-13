2023 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler

BURHAN ÇAÇAN

"Çakmak Çakmağa Geldik", "Ayaz Geceler" ve "Neden Geldim İstanbul'a" adlı eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda unutulmaz albüme imza atan Türk halk müziği sanatçısı ve oyuncu Burhan Çaçan, 12 Ocak'ta 63 yaşında vefat etti.