2023 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler
Bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2023'de sanat dünyasından pek çok usta ismi kaybettik. Özkan Uğur, Erkin Koray gibi isimler aramızdan ayrıldı... İşte 2023'te Türkiye'de hayatını kaybeden ünlü isimlerden bazıları:
BURHAN ÇAÇAN
"Çakmak Çakmağa Geldik", "Ayaz Geceler" ve "Neden Geldim İstanbul'a" adlı eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda unutulmaz albüme imza atan Türk halk müziği sanatçısı ve oyuncu Burhan Çaçan, 12 Ocak'ta 63 yaşında vefat etti.
KAZIM AKŞAR
Devlet Tiyatrolarında 1979'da oyuncu olarak çalışmaya başlayan ve İngiltere'deki National Theatre'da "The Winter's Tale", "The Tempest" ve "Cymbeline" adlı oyunlarda yardımcı oyuncu olarak yer alan tiyatrocu Kazım Akşar, 28 Şubat'ta vefat etti.
RANA CABBAR
"Aşk-ı Memnu", "Yaprak Dökümü", "Pars Narkoterör", "Kadın" ve "Hercai" adlı dizilerde canlandırdığı rollerle tanınan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rana Cabbar, 20 Nisan'da, tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını yitirdi.
NURİ SESİGÜZEL
Ses sanatçısı ve oyuncu Nuri Sesigüzel, 20 Mayıs'ta tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayata veda etti. "Kore Dağlarında Kar Bölük Bölük" adlı ilk 45'liğini çıkardıktan sonra Ankara Radyosu ile sesini tüm Türkiye'ye duyuran sanatçı, "Sarı Sabahlık", "Ağlayan Gözlerim" ve "Saç Beyaz Oldu" türküleriyle şöhret kazanmıştı.