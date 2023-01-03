2023 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu!
Bedelli askerlik ücreti 2023 yılında ne kadar oldu? 2023 yılındaki bedelli askerlik ücreti önceki yıla göre yüzde 25 zamlandı. İşte 2023 yılı bedelli askerlik ücreti..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte memur ve emekli maaş artış oranının yüzde 25 olarak uygulanacağını açıkladı.
Şu an 80 bin lira olan bedelli askerlik ücretinin, açıklanan 6 aylık enflasyon farkı ve refah payıyla birlikte yüzde 25 zamlanacağı tahmin ediliyor.
Buna göre; 2023 yılında bedelli askerlik ücretinin 100 bin 80 lira olması bekleniyor.
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