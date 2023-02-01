2023 Şubat Fed toplantısı gerçekleşti: Fed faiz kararı açıklandı!

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti.

Beklentilere paralel bir şekilde artırım hızında frene basan FOMC son olarak aralık ayında 50 baz puanlık faiz artırımına gitmişti. Daha önceki 4 toplantıda ise 75'er baz puanlık faiz artırımları gelmişti. Son kararla beraber son 8 toplantıda toplamda politika faizini 450 baz puan artırmış oldu.

Faiz artırımları uygun görüldü

FOMC tarafından yayımlanan karar metninde yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşıncaya kadar devam eden faiz artırımlarının uygun görüldüğü ifade edildi.

Son dönem mesajları buna işaret ediyordu

Fed üyelerinin son dönem mesajları ve piyasa fiyatlaması bankanın politika faizinde 25 baz puan artış yapabileceğini gösteriyordu. Analistler, piyasalarda ABD’deki “yumuşak iniş” senaryosunun hala ihtimal dahilinde olduğunu belirtiyordu.

İşte Fed faiz kararı



Şubat 2023 Fed toplantısı dün başladı. Nihayet Fed faiz kararını saat 22:00'de açıkladı. Fed 25 puan faiz artırdı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4.50-4.75 aralığına çekti.

Tedarik zinciri sorunlarına bu sefer yer verilmedi



Fed'in karar metninde geçen yıl olduğu gibi Ukrayna'da devam eden savaşın ekonomik belirsizlikleri artırdığı ve Kurul'un enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olduğu belirtildi. Buna karşılık aralık ayındaki karar metninden farklı olarak bugünkü metinde koronavirüs ve tedarik zincirinden yaşanan sorunlara atıfta bulunulmadı.

''Daha fazla kanıta ihtiyaç var''



Karar sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell enflasyonun yüzde 2'lik hedeflerinin çok üzerinde kalmaya devam ettiğini ifade etti. Son göstergelerin cesaret verici olmasına rağmen enflasyonda düşüş trendine girildiğine ikna olmak için daha fazla kanıta ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Enflasyonun halen uzun vadeli hedeflerinin çok üzerinde olduğunu vurgulayan Powell "Fiyat istikrarı olmadan ekonominin kimseye faydası olmaz" ifadelerini kullandı.

Powell, Fed'in yeterince kısıtlayıcı bir duruşa ulaşmak için birkaç faiz artırımı kararı daha almayı tartıştığını sözlerine ekledi.

ABD borsalarında yükseliş



Piyasalarda 25 baz puanlık artırım öngörülürken Powell'ın açıklamalarının ne kadar şahin olacağı merakla bekleniyordu. TSİ 22.30'da Powell'ın basın toplantısı başladığında Dow Jones 33.744 puan seviyesindeydi. Konuşmanın ilk 5 dakikasında Powell'ın enflasyona karşı katı açıklamalarının etkisiyle endeks 33.650 puana geriledi.

Ancak konuşmanın 5. dakikasından sonra piyasalar beklendiği kadar şahin açıklamaların gelmemesiyle yönünü yukarı çevirdi. Dow Jones 34 bin puanı aşarak 22.52 34.088 puana çıktı. Dow Jones önceki günü 34.086 puandan kapatmıştı. Böylece Powell'ın açıklamalarının 22. dakikasında kayıplar silinmiş oldu.

Nasdaq 100 endeksi ise 22.35'te 12.045 puan civarında seyrederken 22.52'de 12.303 puana çıktı. Endekste günlük yükseliş yüzde 1.6'yı buldu.