2023 sosyal yardım ödeme miktarları belli oldu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emekli ve memur zammının Ocak 2023 döneminde yüzde 30'a yükseltildiğini açıkladı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 14,6 memur ve memur emeklisi ise yüzde 13,52 ek zam almış oldu.