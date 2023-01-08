2023 sosyal yardım ödeme miktarları belli oldu!
Ocak 2023 emekli ve memur zammı yüzde 30 olurken en düşük emekli maaşı da yüzde 57 artışla 5 bin 500 TL oldu. Peki sosyal yardım ödemeleri nasıl değişti? İşte yeni 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı hesabı...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emekli ve memur zammının Ocak 2023 döneminde yüzde 30'a yükseltildiğini açıkladı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 14,6 memur ve memur emeklisi ise yüzde 13,52 ek zam almış oldu.
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En düşük emekli maaşı Ocak 2022 döneminde 2.500 TL olarak uygulanmaya başlandı. Temmuz döneminde bu rakam 3.500 TL'ye Ocak 2023 döneminde ise 5.500 TL'ye yükseldi. Böylece en düşük emekli maaşındaki 1 yıllık artış yüzde 120 oldu.
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Ocak 2023'de memur emeklisi ve memur maaşları için belirlenen yüzde 30'luk zam oranı aynı zamanda sosyal yardımlardaki artışları da belirledi.
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Kıdem tazminatı tavanı ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre yüzde 16,48 oranında arttı.
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