2023 Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul'da!

Ülkemizde yapılması planlanan 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, Koronavirüs salgını nedeniyle organize edilememiş ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne ülkemizin ev sahipliği yapması kararlaştırılmıştır. 2021 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için sağlanan vergi istisnası ve muafiyet düzenlemelerinin 2023 finali için geçerli olması yönünde düzenleme önerilmektedir.

Bazı madde gerekçeleri şöyle:

- UEFA tarafından 2023 yılındaki Şampiyonlar Ligi Finali'nin İstanbul'da düzenleneceği açıklanmıştır. Yapılan değişiklikle, maddede 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için sağlanan istisnanın, yeni takvime göre 2023 finali için geçerli olması sağlanmaktadır.

- Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali ülkemizde organize edilememiş ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne ülkemizin ev sahipliği yapması kararlaştırılmıştır. Yapılan düzenleme ile maddede yer alan kurumlar için öngörülen muafiyet hükümlerinin, yeni takvime göre ülkemizde tertiplenecek 2023 finali için geçerli olması sağlanmaktadır.