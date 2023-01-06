Pasaport ücretlerine zam: 2023 pasaport harç bedelleri
Yeniden değerlenme oranının belli olmasının ardından pasaport ve ehliyet harçlarına oranan tutarlar da değişti. Yüzde 122,93 olarak açıklanan ceza, harç ve vergilerdeki artışı belirleyen yeniden değerleme oranıyla beraber pasaport harç ve defter ücretlerine 2023 yılında yüzde 123 zam geldi.
Yeniden değerleme oranının yüzde 122,93 olarak belirlenmesinin ardından 1, 2,3 ve 10 yıllık yeni pasaport ücretleri de değişti.
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2022 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak açıklanmıştı.
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Resmi Gazete'de yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre 2023 için;
6 aya kadar pasaportların harç tutarı 309,40 iken yüzde 122,91 artışla 689,70 lira
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1 yıl süreli olanlar için 452,30 iken yüzde 122,92 zamlı bin 8,30 lira
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