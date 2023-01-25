2023 Oscar adayları açıklandı: 11 dalda adaylık rekoru kırdı
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri, bu yıl Jimmy Kimmel'ın sunuculuğunda Los Angeles'ta düzenlenecek törenle 95'inci kez sahiplerini bulacak. Tam 11 dalda aday gösterilen Everything Everywhere All At Once dikkat çekti!
Bu yıl 95'incisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu.
Samuel Goldwyn Theatre'da Akademi Başkanı Janet Jang'ın açılış konuşmasının ardından oyuncular Riz Ahmed ve Alison Williams, 23 kategorideki adayların isimlerini açıkladı.
İşte Oscar adayları!
Adaylıklar arasında en çok dikkat çeken film tam 11 dalda aday gösterilen Everything Everywhere All At Once oldu. Onu 9'ar adaylıkla The Banshees of Inisherin ve All Quiet on the Western Front izledi.
EN İYİ FİLM
All Quiet on the Western Front
Avatar: The Way of Water
The Banshees of Inisherin
Elvis
Everything Everywhere All at Once
The Fabelmans
Tár
Top Gun: Maverick
Triangle of Sadness
Women Talking
EN İYİ YÖNETMEN
Martin McDonagh -The Banshees of Inisherin
Daniel Kwan, Daniel Scheinert - Everything Everywhere All at Once
Steven Spielberg - The Fabelmans
Todd Field - Tár
Ruben Östlund - Triangle of Sadness