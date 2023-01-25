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2023 Oscar adayları açıklandı: 11 dalda adaylık rekoru kırdı

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri, bu yıl Jimmy Kimmel'ın sunuculuğunda Los Angeles'ta düzenlenecek törenle 95'inci kez sahiplerini bulacak. Tam 11 dalda aday gösterilen Everything Everywhere All At Once dikkat çekti!

Bu yıl 95'incisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu.

Samuel Goldwyn Theatre'da Akademi Başkanı Janet Jang'ın açılış konuşmasının ardından oyuncular Riz Ahmed ve Alison Williams, 23 kategorideki adayların isimlerini açıkladı. 

İşte Oscar adayları! 

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Adaylıklar arasında en çok dikkat çeken film tam 11 dalda aday gösterilen Everything Everywhere All At Once oldu. Onu 9'ar adaylıkla The Banshees of Inisherin ve All Quiet on the Western Front izledi.

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EN İYİ FİLM


All Quiet on the Western Front


Avatar: The Way of Water

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness

Women Talking

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EN İYİ YÖNETMEN

Martin McDonagh  -The Banshees of Inisherin 

Daniel Kwan, Daniel Scheinert - Everything Everywhere All at Once

Steven Spielberg  - The Fabelmans 

Todd Field - Tár

Ruben Östlund - Triangle of Sadness

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