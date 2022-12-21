2023 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının ünlü isimleri belli oldu!

Acun Ilıcalı'nın her yeni yıl akşamında gelenek haline gelen programı "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel" bölümünün ünlü konukları belli oldu. 31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yılbaşı özel programında ekranların sevilen yüzleri, bu kez müzikteki yeteneklerini konuşturacak.

İşte o ünlü isimler;