2023 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının ünlü isimleri belli oldu!
2023 O Ses Türkiye yılbaşı özel programının konukları belli oldu. İşte o geceye damga vuracak ünlü isimler...
Acun Ilıcalı'nın her yeni yıl akşamında gelenek haline gelen programı "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel" bölümünün ünlü konukları belli oldu. 31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yılbaşı özel programında ekranların sevilen yüzleri, bu kez müzikteki yeteneklerini konuşturacak.
İşte o ünlü isimler;
1 16
Onur Buldu
2 16
Alina Boz
3 16
Melis Sezen
4 16