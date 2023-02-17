İşsizlik rakamı açıklandı!

İşsizlik oranı, 2022'nin dördüncü çeyreğinde üçüncü çeyreğe göre 0,2 puanlık artışla yüzde 10,2 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 583 bin kişiye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2022 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Türkiye'de işsiz sayısı ne kadar?

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, geçen yılın son çeyreğinde üçüncü çeyreğe göre 148 bin kişi artarak 3 milyon 583 bin kişi oldu.

2023 işsizlik oranı ne kadar?

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,2 puanlık yükselişle yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1 puan azaldı.

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık artışla yüzde 19,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 15,8, kadınlarda ise yüzde 25,5 olarak tahmin edildi.

TÜİK verilerine göre, 2021 ve 2022 yıllarında çeyrekler itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış revize edilmiş işsizlik oranları şöyle: