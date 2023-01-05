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2023 geçici kıdem tazminat tavanı belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yeni kıdem tazminatı tavanını 17 bin 904,62 TL olarak açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yeni kıdem tazminatı tavanını 17 bin 904,62 TL olarak açıkladı.

 Kıdem tazminatının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamayacağı yasayla belirlenmiş durumda. Kıdem tazminatı tavanı 2022’nin ikinci yarısında 15 bin 371 lira olarak uygulandı. 1 Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere yeni kıdem tazminatı tavanı 17 bin 904,62 TL olacak.

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