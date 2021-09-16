2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri

30. dakikada Türkiye öne geçti. Sağ kanattan Berna Yeniçeri'nin uzun taç atışında topu kontrol eden Emine Ecem Esen, ceza sahası çizgisi yakını sağ çaprazında kaleye sert bir şut gönderdi. Üst direkten dönen topu kontrol eden Yağmur Uraz, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Karşılaşmanın ilk yarısını Türkiye 1-0 önde tamamladı.

59. dakikada Portekiz beraberliği yakaladı. Soldan gelişen Portekiz atağında Diana Silva, pasını arka direğe çıkardı. Topu kontrol eden Jessica Silva, düzgün bir vuruşla takımına beraberliği getirdi: 1-1.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.