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2022'ye saatler kaldı

Ekonomik krizler, doğal afetler ve koronavirüs pandemisi ile geçen 2021 sona eriyor. Dünyanın en doğu ucundaki ülkeler sırayla yeni yıla girmeye başladı.

Pasifik'teki ada ülkeleri Samoa, Kiribati, Yeni Zelanda ve Fiji 2022'ye girdi. Omicron varyantının yükselişi nedeniyle kutlamalara gölge düşürürken, birçok insan yeni yılı sevinçle karşıladı.

Dünyada yılbaşı, ilk olarak Samoa ile Kiribati'ye bağlı Kiritimati Adası'nda (Christmas Adası) kutlandı. Adalar, Türkiye saatiyle (TSİ) 13.00'te 2022'ye "merhaba" dedi.

Kiribati ve Samoa'nın ardından Yeni Zelanda ve Fiji de TSİ 14.00'te yeni yıla girdi.

Bu ülkelerin ardından Avustralya TSİ 16.00'da 2022'ye "merhaba" diyecek.

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