2022'nin en çok sipariş verilerin yemekleri belli oldu!
2022 yılında en çok sipariş verilen yemekler belli oldu. Geçen senelerde de birinciliği o yemek almıştı! İşte en çok sipariş verilen yemekler!
Getir Yemek üzerinden 2022 yılında en çok sipariş verilen yemekler açıklandı. 2022'nin en çok tercih edilen yemeği bu yıl da lahmacun oldu.
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Vegan tüketiciler de en çok etsiz lahmacunu tercih etti.
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En çok sipariş edilen yemekler arasında Adana dürüm ikinci oldu.
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En çok sipariş edilen üçünci yemek ise tavuk döner oldu.
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