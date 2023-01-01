2022'nin altılı bilmecesi! Aday yok, senaryo çok!

Ajans Haber - Ulaş Kaya

İlk toplantısını 12 Şubat 2022'de gerçekleştiren Altılı Masa üyeleri 2022 yılı içinde tam 10 kez bir araya geldi.

Bu süreç içinde cumhurbaşkanı adayını ve ortak yol haritasını açıklayamayan Altlı Masa üyeleri, geride kalan bir yılda önemli taktik hatalar yaptı.

28 Şubat toplantısı

Altılı Masa ilk görüşmesini, CHP'li Çankaya Belediyesi'ne ait Ahlatlıbel Tesisleri'nde gerçekleştirmişti. Yuvarlak masa etrafında toplanan 6 lider, 5 saat süren görüşmenin ardından ikinci buluşma tarihi olarak 28 Şubat 2022'yi belirlemişti.

Muhafazakar kesimlere yönelik organize bir linç hareketine dönüşen ve toplumsal bir travmaya neden olan 28 Şubat tarihini seçen Altılı Masa üyeleri, seçilen bu tarih nedeniyle büyük tepki toplamıştı.

CHP, 28 Şubat tarihini "helalleşme" sürecinin bir parçası olarak görse de, 28 Şubat'ın doğrudan mağduru konumundaki Saadet Partisi bu tarihten rahatsızlık duymuştu.

7 ay sonra açıklandı

Üçüncü toplantısını seçim güvenliği ve parlamenter sisteme geçiş başlığıyla 24 Nisan'da gerçekleştiren Altılı Masa üyeleri, "güçlendirilmiş parlamenter sistem" adını verdikleri yeni anayasanın detaylarını bu tarihten tam 7 ay sonra açıkladı.

Bu süreçte gerçekleştirilen toplantılarda cumhurbaşkanı adayına ya da güçlendirilmiş parlamenter sisteme yönelik herhangi bir detay açıklamayan Altılı Masa üyeleri, gerçekleştirdikleri nafile turlarla muhalefetten beklenti içinde olan kesimlerde oluşan umudu tüketti.

Skeçlere konu oldu

Altılı Masa'nın hiçbir şey açıklamadan geçirdiği 6 toplantının ardından oluşan umutsuzluk, komedi programlarına da konu oldu. 6 liderin bir restoranda toplanıp Türkiye meselelerine dair herhangi bir şey konuşmadığı skeç büyük beğeni toplamıştı.

HDP'ye bakanlık krizi

CHP Milletvekili Gürsel Tekin'in bir TV programında, sunucunun “Siz diyorsunuz ki HDP’ye bakanlık verilebilir” demesi üzerine “Elbette verilebilir” yanıtı Altılı Masa'da krize neden olmuştu. HDP'ye bakanlık verilebilir iddialarıyla ilgili konuşan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 6'lı masada alınan kararların belirleyici olacağını söyleyerek, topu masaya atmıştı.

BTP krizi!

İYİ Parti Lideri Akşener tarafından Altılı Masa'ya davet edilen BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Altılı Masa'nın diğer üyeleri tarafından kabul edilmemişti.

Akşener'in davetinin Altılı Masa tarafından reddedilmesi, Akşener'le Altılı Masa'nın diğer üyeleri arasında krizin fitilini ateşleyen ilk hamle olmuştu.

Olmayan cumhurbaşkanı adayına seçim beyannamesi

Altılı Masa, ortada henüz bir cumhurbaşkanı adayı olmasa da, seçim sürecinde cumhurbaşkanı adayının yol haritasını belirleyecek seçim beyannamesini hazırlıyor.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Lideri Akşener arasında yaşanan adaylık krizi iki liderin, Altılı Masa'nın diğer üyelerinden bağımsız olarak bir araya gelmelerine neden olmuştu. İkili arasında yaşanan adaylık krizi henüz bir ayrılığa neden olmasa da adaylık konusunun ileri bir tarihe ötelenmesine neden oldu.

Oluşan belirsizlik nedeniyle seçim sürecinde vakit kaybetmek istemeyen Altılı Masa üyeleri henüz beli olmayan cumhurbaşkanı adayına seçim beyannamesi hazırlamaya karar aldı. 6 lider yeni yılın ilk toplantısında olası cumhurbaşkanı adayının seçim sürecindeki yol haritasını belirleyecek.