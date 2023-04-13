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2022'de medyaya yatırım arttı!

2022'de Türkiye'deki reklam ve medya yatırımları yüzde 90 artışla 63,89 milyar TL’ye ulaştı.

2022'de Türkiye'deki reklam ve medya yatırımlarının yüzde 90 artışla 63,89 milyar TL’ye ulaştığı açıklandı.

Türkiye 2022 yılı Medya ve Reklam Yatırımları Raporu'na göre toplam yatırımları 63,89 milyar TL'ye ulaştı. Medya yatırımları 52 milyar 92 milyon TL'ye, reklam yatırımları ise 10 milyar 97 milyon TL'ye yükseldi.

Mecra yatırımlarındaki büyüme oranları sırasıyla, Dijital %93, TV %78, Radyo, %95, Basın %24, Açıkhava %124, Sinema %267 olarak gerçekleşti.

Skala Medya'nın hazırlamış olduğu 2022 yılına ait infografik ise şu şekilde:

 

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