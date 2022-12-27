2022'de Magazin dünyasına damga vuran olaylar!
2023 yılına girmeye sayılı günler kala bu yıl magazin dünyasında yıllar geçse de unutulmayacak olaylar gündem oldu. Will Smith'in tokatından Kraliçe II. Elizabeth'in ölümüne; Hadise'nin boşanmasından şarkıcıların sahnedeki gereksiz şovlarına kadar derledik. İşte 2022'ye damgasını vuran olaylar...
Oscar Ödülleri'ni sunan ünlü komedyen Chris Rock'a attığı tokat Smith'i, kariyer hayatında 10 yıl kısıtlamaya götürdü.
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Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı için pek bereketli oldu. Ilıcalı, İngiltere liginde olan Hull City'i satın aldı.
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Ünlü sunucu Ece Erken'in eşini silahlı saldırıcı sonucu kaybetmesi, gündemi derinden sarsan olaylardan oldu.
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Amerikalı oyuncu, şarkıcı, moda tasarımcısı Jennifer Lopez, geçen 18 yıla rağmen hala unutamadığı Ben Affleck ile nihayet dünyaevine girdi.
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