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Meteoroloji uyardı; İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre 10 Mart Perşembe günü İstanbul'da kar bekleniyor. Hava sıcaklığının ise 0 dereceye kadar ineceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege(Afyonkarahisar hariç), Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in doğusu ile Ankara, Eskişehir ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Hakkari ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege ile Edirne Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

 



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