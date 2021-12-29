2022'de hangi burçların kariyeri parlayacak?
2022 yılında kariyer basamaklarını tırmanacak burçlar belli oldu. İşte 2022 yılının kariyer alanında en şanslı burçları.
2022 yılında bazı burçları kariyer sıçramaları bekliyor. 2022 yılında Boğa ve Akrep burcundaki tutulmalar 3 burcu kariyer alanında ön plana çıkaracak.
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2022 yılının kariyer anlamında en şanslı burcu Boğa olacak.
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Boğa burcunda meydana gelecek tutulmalar, kariyerinizde kazanacağınız yeni başarılara işaret ediyor. Mayıs ayı ile birlikte Boğa burçları kariyer olanaklarını genişletecek.
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2022'de kariyeri parlayacak diğer burç ise Başak.
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