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2022'de Google'da en çok arananlar listesi açıklandı!

Google, küresel olarak 2022 yılının en çok arananları listesini açıkladı. Haber kategorisinde Ukrayna-Rusya savaşı, Kraliçe Elizabeth'in ölümü ve ABD seçim sonuçları yer alırken yılın en çok aranan kelimesi Wordle (kelime) oldu.

İşte 2022'de Google'da küresel çapta en çok arananlar listesi;

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2022 Google’da en çok aranan kelimeler
1. Wordle

2. India vs England (Hindistan vs İngiltere)

3. Ukraine (Ukrayna)

4. Queen Elizabeth (Kraliçe Elizabeth)

5. Ind vs SA

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En çok aranan haberler
     1. Ukraine (Ukrayna)

2. Queen Elizabeth passing (Kraliçe Elizabeth’in ölümü)

3. Election results (Seçim sonuçları)

4. Powerball numbers (Powerball sonuçları)

5. Monkeypox (Maymun çiçeği)

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2022 Google’da en çok aranan kişiler
1. Johnny Depp

2. Will Smith

3. Amber Heard

4. Vladimir Putin

5. Chris Rock

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