2022'de Google'da en çok arananlar listesi açıklandı!
Google, küresel olarak 2022 yılının en çok arananları listesini açıkladı. Haber kategorisinde Ukrayna-Rusya savaşı, Kraliçe Elizabeth'in ölümü ve ABD seçim sonuçları yer alırken yılın en çok aranan kelimesi Wordle (kelime) oldu.
İşte 2022'de Google'da küresel çapta en çok arananlar listesi;
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2022 Google’da en çok aranan kelimeler
1. Wordle
2. India vs England (Hindistan vs İngiltere)
3. Ukraine (Ukrayna)
4. Queen Elizabeth (Kraliçe Elizabeth)
5. Ind vs SA
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En çok aranan haberler
1. Ukraine (Ukrayna)
2. Queen Elizabeth passing (Kraliçe Elizabeth’in ölümü)
3. Election results (Seçim sonuçları)
4. Powerball numbers (Powerball sonuçları)
5. Monkeypox (Maymun çiçeği)
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2022 Google’da en çok aranan kişiler
1. Johnny Depp
2. Will Smith
3. Amber Heard
4. Vladimir Putin
5. Chris Rock
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