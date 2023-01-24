2022'de en çok satan telefon markaları belli oldu!
Analiz firması Canalys 2022'de en çok satan akıllı telefon markalarını açıkladı. Sonuçlara göre, 2022'de en çok satan akıllı telefon markaları sıralaması bir önceki yıla oranla değişim göstermedi. Listenin zirvesinde Samsung, Apple ve Xiaomi yer aldı. İşte en çok satan akıllı telefon markaları...
Analiz firması Canalys’e 2022'de en çok satış yapan akıllı telefon markalarını açıkladı.
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Samsung, Apple ve Xiaomi arasındaki rekabet gün geçtikçe kızışırken en çok satan akıllı telefon markaları listesinde sıralama bir önceki yıla göre değişim göstermedi.
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Listenin zirvesindeki isim Samsung olurken onu Apple ve Xiaomi takip etti.
Samsung geçen yılın en başarılı kapatan akıllı telefon markası olmayı başardı.
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Samsung'un pazar payı yüzde 22'ye yükselirken 264 milyon adet satış gerçekleştirdi.
Aynı dönemde Apple'ın pazar payı yüzde 19'a çıkarken 228 milyon adet satış yaptı.
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