2022'de alınabilecek en ucuz sıfır araçlar
Dövizdeki düşüşün ardından sıfır araç piyasasında beklenen fiyat indirimleri yapılmaya başladı. İşte en ucuz sıfır araçlar ve o araçların fiyatları!
Sıfır araç piyasasında, ÖTV matrahının altına gerileyen modellerde 100 bin liranın üzerinde indirime gidildi.
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Çip krizi ve hammadde problemleri yaşayan otomotiv sektöründe sıfır araç piyasasının yeniden hareketlenmesini sağlayacak fiyat indirimleri gelmeye başladı. İşte 2022 yılında alınabilecek en ucuz sıfır araç modelleri ve fiyatları:
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Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump
Fiyatı: 240.700
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Fiat Egea Sedan 1.4 Fire
Fiyatı: 244.900
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