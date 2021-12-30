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2022'de alınabilecek en ucuz sıfır araçlar

Dövizdeki düşüşün ardından sıfır araç piyasasında beklenen fiyat indirimleri yapılmaya başladı. İşte en ucuz sıfır araçlar ve o araçların fiyatları!

Sıfır araç piyasasında, ÖTV matrahının altına gerileyen modellerde 100 bin liranın üzerinde indirime gidildi.

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Çip krizi ve hammadde problemleri yaşayan otomotiv sektöründe sıfır araç piyasasının yeniden hareketlenmesini sağlayacak fiyat indirimleri gelmeye başladı. İşte 2022 yılında alınabilecek en ucuz sıfır araç modelleri ve fiyatları:

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Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump

Fiyatı: 240.700

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Fiat Egea Sedan 1.4 Fire 

Fiyatı: 244.900

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